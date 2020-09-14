Ще вранці проєкт держбюджету-2021 затвердив Кабмін. Для цього уряд зібрався на позачергове засідання. Трохи згодом - на брифінгу - міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, зокрема, що середньорічний курс долара на наступний рік, за яким розраховують державний бюджет, становитиме 29 гривень 10 копійок за долар США. Економічні події коронавірусних часів огляне Геннадій Вівденко.

У Міністерстві фінансів представили проєкт державного бюджету на 2021-й рік і окреслили його пріоритети. Зокрема, на ремонт і будівництво автодоріг передбачено 150 мільярдів гривень. На підвищення мінімальних зарплат асигнують більше як 41-ин мільярд гривень. На боротьбу з COVID-19 виділять майже 20 мільярдів. Причому, спецфонд для боротьби з коронавірусом ліквідують. Істотно збільшують видатки на спорт і культуру. Курс долара США до національної валюти - за узгодженням із Національним банком - прогнозують на рівні 29 гривень 10 копійок за долар. Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що очікують зростання української економіки наступного року на 4 цілих сім десятих відсотка.

* * *

Україна встановила рекорд з експорту соняшникової олії. Цього маркетингового року за кордон її продали на 4 мільярди 900 мільйонів доларів. Про це повідомляє Асоціація виробників "УкрОліяПром". Загалом експорт української олії збільшився на 10 відсотків - на тлі значного попиту в світі. Ціна на цю продукцію зросла на світових товарних ринках до п'ятирічного максимуму - 850 доларів за тонну. Соняшникова олія має більший попит і переваги порівняно з конкурентами - пальмовою та соєвою. Україні належить більше як половина поставок олії у світі. Основні покупці - Індія, Китай, Євросоюз і Туреччина.

* * *

Нова злітно-посадкова смуга в одеському аеропорту має бути до кінця року. Усі будівельні роботи закінчать у жовтні. Потім - етап отримання всіх необхідних документів на експлуатацію. Такі плани виклав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Нова смуга, яку мають добудувати в жовтні, завдовжки 2-і тисячі вісімсот метрів. Тобто можна буде приймати в Одесі літаки великої дальності перельотів. Приміром Боїнг-747. Загальна вартість проєкту - 4 мільярди гривень. Він дозволить збільшити пасажиропотік до 2 мільйонів у рік. У планах уряду - продовження смуги до 3-ох тисяч двохсот метрів - Одеса таким чином буде прийматиме будь-які повітряні судна з усього світу.