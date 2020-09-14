За минулу добу коронавірус у світі підхопили ще майже чверть мільйона людей. Найбільше нових інфікувань в Індії -- 93 тисячі випадків.

На другому місці Сполучені Штати - там за добу СOVID-19 заразилися 32 тисячі. На третьому - Бразилія з 14 тисячами. Загалом від початку епідемії на коронавірус захворіло 29 мільйонів 180 тисяч землян. Із них понад 21-ин мільйон уже одужали, кількість летальних випадків наближається до мільйона. У той же час, Всесвітня організація охорони здоров'я спрогнозувала істотне зростання числа смертей від COVID-19 у Європі протягом жовтня і листопада.