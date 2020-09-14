Світлана Тихановська прокоментувала зустріч Путіна та Лукашенка [ Редактировать ]
Поїздку Лукашенка в Сочі прокоментувала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.
Вона застерегла Путіна від будь-яких домовленостей із нелегітимним очільником Білорусі. Тихановська наголосила, що всі угоди, які підпишуть сторони, не матимуть законної сили. Адже президент Росії вирішив "вести діалог з узурпатором, а не з білоруським народом" - йдеться у заяві лідерки опозиції.
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