Жорсткий карантин знову запроваджують у Ізраїлі. Із 18 вересня громадянам заборонено виходити з дому далі, ніж на 500 метрів.

Виняток - дорога на роботу. Школи і торговельні центри закриють, у державних установах частина співробітників працюватимуть віддалено. Приватні підприємства можуть не зачинятися, якщо не приймають клієнтів. Карантин триватиме щонайменше три тижні і припадає на сезон свят. З 9 мільйонів Ізраїльтян на коронавірус захворіли понад 153 тисячі.