В Ізраїлі запроваджують жорсткий карантин [ Редактировать ]
Жорсткий карантин знову запроваджують у Ізраїлі. Із 18 вересня громадянам заборонено виходити з дому далі, ніж на 500 метрів.
Виняток - дорога на роботу. Школи і торговельні центри закриють, у державних установах частина співробітників працюватимуть віддалено. Приватні підприємства можуть не зачинятися, якщо не приймають клієнтів. Карантин триватиме щонайменше три тижні і припадає на сезон свят. З 9 мільйонів Ізраїльтян на коронавірус захворіли понад 153 тисячі.
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