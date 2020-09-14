Українські прикордонники посилили охорону рубежу з Білоруссю - напередодні в Росії повідомили про початок військових навчань. Олександр Лукашенко шукає підтримки в Кремлі. Тим часом у Мінську нові протести. Подробиці - далі.

Зранку на мітинг зі співами вкотре вийшли студенти. Цього разу юридичного факультету Білоруського державного університету.

Напередодні більш як сто тисяч людей заполонили центр Мінська.

Мирну і піднесену атмосферу переривають затримання учасників акції. Усього близько півтисячі людей, за даними МВС. Водночас на останніх демонстраціях з'являються так звані тихуни. Так білоруси називають правоохоронців у масках, переодягнених у цивільний одяг. Іноді протестувальникам вдається зірвати з них балаклави.

Затримання і, зокрема, тортури з боку силовиків у Білорусі, закликала розслідувати верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. 18 вересня у профільній Раді проведуть термінове засідання. За - 25 країн.

Мішель Бачелет, верховний комісар ООН з прав людини:

Ми знову отримуємо тривожні повідомлення про жорстокі репресії проти мирних демонстрантів, зокрема жінок. У звітах ідеться про надмірне застосування сили, тисячі неправомірних затримань і тисячі заяв про тортури, зокрема і сексуальне насильство. І практично немає ознак того, що влада реагує на цю інформацію.

Тим часом чинний очільник Білорусі Олександр Лукашенко відбув до Сочі на перемови із президентом Росії Володимиром Путіним. У Кремлі серед ключових тем назвали інтеграцію в рамках Союзної держави і масштабні проєкти в торгівельній та енергетичній сферах. Спілкувались президенти сам на сам за зачиненими дверима. У результаті - жодних підписаних документів. Проте Путін пообіцяв 1,5 мільярди доларів кредиту для Білорусі.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Ми всегда придерживались этой линии, а вот эти события показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе по экономике.

За міцні стосунки з Росією виступає і білоруська опозиція. У заяві на сайті Координаційного комітету заявили - погіршувати відносини з Москвою не хочуть.

Ми впевнені, що близький нам російський народ хоче, щоб Білорусь була мирною, спокійною країною. Для нас важливо, щоб думку значної частини білоруського суспільства чули і враховували в Росії.

Водночас, учасниця президентських виборів Світлана Тихановська вважає, що будь-які домовленості Путіна з Лукашенком не матимуть законної сили.

Раніше Тихановська повідомила: Коорднаційна рада опозиції продовжить працювати, хоча й "обезглавлена". Адже Марія Колесникова і Максим Знак арештовані, інші виїхали. На свободі залишається лише письменниця і нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.