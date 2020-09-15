У Тристоронній контактній групі має з'явитися посада речника. Для того, аби озвучувати єдину позицію перемовників щодо Донбасу. Про це повідомив віце-прем'єр Олексій Резніков.

Раніше в інформпросторі здіймалася буча через неоднозначні висловлювання українських перемовників. Зокрема, Леонід Кравчук говорив про численні компроміси у питанні Донбасу. А Вітольд Фокін казав про готовність вести перемови з окупаційними адміністраціями.