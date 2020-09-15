До 28 вересня кордони України закриті для іноземних громадян

У пункті пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, тимчасово обмежено рух громадян і транспорту повідомляють у Держприкордонслужбі.

Напередодні до пункту пропуску почали прибувати чисельні групи іноземців. А до 28 вересня кордони України закриті для іноземних громадян. У ДПСУ кажуть - перенаправляють транспортні засоби на інші пункти пропуску.

Як повідомили білоруські ЗМІ з посиланням на Держприкордонкомітет, на території суміжних районів перебувають понад півтори тисячі євреїв-хасидів. Вони планували потрапити в Україну на святкування 19 вересня Рош Га-шана.