На кордоні з Білоруссю обмежили рух громадян і транспорту [ Редактировать ]
У пункті пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, тимчасово обмежено рух громадян і транспорту повідомляють у Держприкордонслужбі.
Напередодні до пункту пропуску почали прибувати чисельні групи іноземців. А до 28 вересня кордони України закриті для іноземних громадян. У ДПСУ кажуть - перенаправляють транспортні засоби на інші пункти пропуску.
Як повідомили білоруські ЗМІ з посиланням на Держприкордонкомітет, на території суміжних районів перебувають понад півтори тисячі євреїв-хасидів. Вони планували потрапити в Україну на святкування 19 вересня Рош Га-шана.
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