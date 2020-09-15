Францію накрило небувалою спекою [ Редактировать ]
Незвично тепла осінь триває на заході і півночі Європи. У Парижі стовпчик термометра піднявся до 34 градусів. Містяни виходять відпочити на набережну Сени.
Кажуть, такого спекотного вересня не бачили років п'ять. Схожа аномалія і у Великій Британії. У Лондоні 28. У Брайтоні на південь від столиці жителі засмагають і купаються.
Метеорологи прогнозують - тепла погода триватиме ще з тиждень.
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