Незвично тепла осінь триває на заході і півночі Європи. У Парижі стовпчик термометра піднявся до 34 градусів. Містяни виходять відпочити на набережну Сени.

Кажуть, такого спекотного вересня не бачили років п'ять. Схожа аномалія і у Великій Британії. У Лондоні 28. У Брайтоні на південь від столиці жителі засмагають і купаються.

Метеорологи прогнозують - тепла погода триватиме ще з тиждень.