На результати така перешкода не вплинула

Хвостатий спринтер. Під час забігу на сто метрів у Стамбулі до спортсменів приєднався смугастий кіт. В останні секунди перед фінішем зненацька вискочив на бігову доріжку. І мало не збив із ніг кількох учасників.

На результати така перешкода не вплинула. Саме змагалися юніори з балканських і східноєвропейських країн. Першим прибіг спортсмен з Туреччини. Український атлет - Андрій Васильєв - забрав срібло.