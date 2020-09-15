Кіт приєднався до бігунів на стометрівці [ Редактировать ]
Хвостатий спринтер. Під час забігу на сто метрів у Стамбулі до спортсменів приєднався смугастий кіт. В останні секунди перед фінішем зненацька вискочив на бігову доріжку. І мало не збив із ніг кількох учасників.
На результати така перешкода не вплинула. Саме змагалися юніори з балканських і східноєвропейських країн. Першим прибіг спортсмен з Туреччини. Український атлет - Андрій Васильєв - забрав срібло.
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