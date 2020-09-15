Огромный кусок льда площадью около 110 квадратных километров откололся от самого большого шельфового ледника Арктики на северо-востоке Гренландии. Об этом сообщает BBC.

Согласно опубликованным спутниковым снимкам, отколовшийся айсберг раскололся на множество мелких частей.

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По информации издания, это происшествие подтверждает слова ученых о том, что в Гренландии происходят быстрые изменения климата – атмосфера там за последние 40 лет потеплела на 3 градуса Цельсия.

"В 2019 и 2020 годах здесь были рекордные летние температуры", – рассказал полярный исследователь из университета им. Фридриха-Александра в Германии.

Океанографы, в свою очередь, сообщают об увеличении температуры моря, что приводит к таянию шельфового ледника снизу.

Спутниковые снимки ледника с 2013 по 2020 год/Reuters

На снимках со спутника видно, что на поверхности ледника много талых озер, из-за чего на нем образуется все больше трещин и сколов.

Отмечается, что в прошлом году ледяной щит потерял 530 млрд тонн льда, что является рекордным количеством.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде откололся огромный айсберг.