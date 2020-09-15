От Гренландии откололся огромный айсберг (фото) [ Редактировать ]
Огромный кусок льда площадью около 110 квадратных километров откололся от самого большого шельфового ледника Арктики на северо-востоке Гренландии. Об этом сообщает BBC.
Согласно опубликованным спутниковым снимкам, отколовшийся айсберг раскололся на множество мелких частей.
По информации издания, это происшествие подтверждает слова ученых о том, что в Гренландии происходят быстрые изменения климата – атмосфера там за последние 40 лет потеплела на 3 градуса Цельсия.
"В 2019 и 2020 годах здесь были рекордные летние температуры", – рассказал полярный исследователь из университета им. Фридриха-Александра в Германии.
Океанографы, в свою очередь, сообщают об увеличении температуры моря, что приводит к таянию шельфового ледника снизу.
Спутниковые снимки ледника с 2013 по 2020 год/Reuters
На снимках со спутника видно, что на поверхности ледника много талых озер, из-за чего на нем образуется все больше трещин и сколов.
Отмечается, что в прошлом году ледяной щит потерял 530 млрд тонн льда, что является рекордным количеством.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде откололся огромный айсберг.
по теме
Глобальное потепление: что может остановить надвигающуюся катастрофу
Согласно новому исследованию, мировой океан лучше поглощает углекислый газ, чем считалось ранее
Климат Земли меняется по самому худшему сценарию - ученые
По последним данным, глобальный уровень океана поднимается на четыре миллиметра каждый год
У Німеччині привчають дерева до зміни клімату
Дослідники переконані: нові насадження допоможуть іншим деревам побороти сильну спеку та вижити
Клімат зачекає: Грета Тунберг повертається до школи
Про це 17-річна шведська екологічна активістка повідомила у своєму Twitter
Чим загрожує варварське знищення пралісів у Карпатах
У низинних лісах уже все спиляли, лісоруби почали підніматися у високогір'я - до незайманих вікових дерев