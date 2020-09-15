В 2021 году минимальная пенсия вырастет на 9,3% - с 1769 до 1934 грн. При этом инфляция запланирована на уровне 7,3%. Об этом говорится в проекте госбюджета, обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, первое повышение запланировано на 1 июля, когда минимальная пенсия вырастет на 4,8% до 1854 грн, второе - 1 декабря, когда она поднимется на 4,3% до 1934 грн.

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Ранее сообщалось, что украинцам будут платить компенсации за задержку пенсий и зарплат.