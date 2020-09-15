У Сінгапурі мурахи стають повноцінними домашніми тваринками [ Редактировать ]
В Сінгапурі відкрилася перша мурашина крамниця - комах там продають як домашніх улюбленців. Чи варто розводити мурашник у себе вдома - розкажуть мої колеги.
Замість того, аби мурах труїти, цей сінгапурський підприємець їх продає. Як домашніх улюбленців. Улітку він відкрив свою крамницю. Каже - попит невпинно росте.
Джон Є, власник крамниці:
Я хочу змінити усталені уявлення про мурах, розвіяти стереотипи. Ці комахи дуже важливі для екосиситем. До того ж людям у них є чому повчитися. Лише погляньте - мурашка хоч і крихітна, зате яка витривала, вперта і сильна. Дивовижні істоти.
Розводить і вивчає мурах Джон уже три роки. Своїми знаннями хоче ділитися перш за все з дітьми і молоддю. Пропонує влаштовувати лекції в школах - аби учні більше дізнавалися про природу.
Джон Є, власник крамниці:
У нас в Сінгапурі знайти цілий мурашник не так і просто. Ми їх шукаємо зазвичай після зливи. Тоді вони виповзають на поверхню навіть у місті. Важливо вчасно натрапити на правильне місце.
У своїй крамниці Джон продає комах цілими сім'ями, а це робочі особини, самці і королева. А ще корм для них черв'яків, мед і фрукти. Також є мурашині "будиночки". Це може бути і звичайний акваріум, і так званий формікарій - штучний мурашник з ходами і камерами. У такій конструкції комахи почуваються комфортніше, і за ними простіше спостерігати. Та мурашки не лише цікаві - вони ще й тихі і зовсім не смітять. А без їжі можуть жити кілька місяців.
Габріель Тінг, покупець:
Я зазирнув сюди просто з цікавості. А тепер замислився - може й собі завести мурах? У мене вже є рибки, але мурахи нічим не гірші. Теж мовчать, і води їм не треба.
Та переваги таких зручних домашніх улюбленців - до вподоби не всім.
Алвін Тенг, житель Сінгапура:
Це божевілля якесь. Як людям можуть подобатися мурахи? Може це якась екзотика для них, але як на мене - маячня.
Придбати мурашину сім'ю разом з "будиночком" у цій крамниці можна за 10 доларів. А от ціни на комах більш рідкісних видів сягають двох сотень доларів.
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