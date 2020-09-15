З гранатометів та стрілецької зброї атакували найманці українських військових на Донбасі.

Минулої доби штаб зафіксував три ворожі провокації. Бойовики здійснили два постріли з ручного протитанкового гранатомета поблизу Авдіївки, а неподалік Мар'їнки - зафіксували вогонь з гранатомета та стрілецької зброї.

У районі Пищевика наші військові побачили ворожий безпілотник та нейтралізували його засобами радіоелектронної боротьби.