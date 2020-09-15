Среди тех, кто определился, 79,3% негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ. Заявление Сытника о том, что он отказывается покидать пост несмотря на решение Конституционного суда, не поддерживают 74,7% украинцев. Сообщает "Униан".

Украинцы негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" 3-8 сентября этого года. Социологи опросили 2218 респондентов. Оказалось, что 63,9% опрошенных негативно оценивают работу Артема Сытника на должности директора НАБУ, 16,7% - положительно. 19,4% респондентов затруднились с ответом. Среди тех, кто определился, негативно оценили работу Сытника 79,3% участников опроса.

Эффективность деятельности Артема Сытника на должности директора НАБУ по борьбе с коррупцией неэффективной считают 71,8% украинцев. Отказ Сытника уходить с должности, несмотря на решение Конституционного суда, не поддерживают 74,7% украинцев.

Напомним, что по результатам общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года, самый низкий уровень полной поддержки всех руководителей правоохранительных органов оказался у директора НАБУ Артема Сытника. Так на вопрос "Как Вы оцениваете работу следующих государственных деятелей-руководителей правоохранительных структур?" относительно Артема Сытника только 1,1% ответил "полностью положительно", "скорее положительно" - 9,5%.