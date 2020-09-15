У справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження - ГПУ [ Редактировать ]
У справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження. І перше - одразу після публікації інформації в ЗМІ. Про це заявила в парламенті Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.
Кримінальні справи стосуються зриву операції із затримання російських найманців, і результати цих розслідувань будуть. Утім багато матеріалів "зливають" журналістам і народним депутатам, - заявила Генпрокурор.
До речі щодо нардепів також відкрито кілька проваджень. Зокрема стосовно Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві. Венедіктова зазначила, що притягти його до відповідальності поки немає за що. Напередодні помічника депутата спіймали на хабарі в 13 тисяч доларів. Ці гроші нібито передбачалися для "слуги народу" Олександра Юрченка за законопроєкт про відходи. Утім, у Генпрокуратурі наразі не мають достатньо доказів, аби оголосити цьому депутатові підозру.
Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України:
Є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій - зміна в закон, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристом. На мою думку, без встановлення факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту одержання неправомірної вигоди, повідомити будь-кого за вчинення такого службового злочину - неможливо.
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