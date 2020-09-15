У справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження. І перше - одразу після публікації інформації в ЗМІ. Про це заявила в парламенті Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Кримінальні справи стосуються зриву операції із затримання російських найманців, і результати цих розслідувань будуть. Утім багато матеріалів "зливають" журналістам і народним депутатам, - заявила Генпрокурор.

До речі щодо нардепів також відкрито кілька проваджень. Зокрема стосовно Олександра Юрченка, якого підозрюють у хабарництві. Венедіктова зазначила, що притягти його до відповідальності поки немає за що. Напередодні помічника депутата спіймали на хабарі в 13 тисяч доларів. Ці гроші нібито передбачалися для "слуги народу" Олександра Юрченка за законопроєкт про відходи. Утім, у Генпрокуратурі наразі не мають достатньо доказів, аби оголосити цьому депутатові підозру.

Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України: