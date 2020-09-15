Правоохоронці з'ясовують обставини прориву газогону високого тиску в Чабанах під Києвом. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "пошкодження об'єктів магістральних нафто- та газопроводів". Аварія на газогоні сталася о пів на першу ночі, вибухнуло під землею, орієнтовно на глибині два метри.

Прорив магістрального газогону стався приблизно опівночі, у Чабанах, що під Києвом. Місцеві жителі, будинки яких - за кількасот метрів від місця прориву, розповідають: прокинулися від шуму, що доносився з поля. Із ночі у соцмережах з'являлися повідомлення про, буцімто, вибух газопроводу. Однак цю інформацію, мешканці, які стежили за подією від самого початку, не підтвердили.

Ольга, жителька Чабанів:

Ми ж поряд живемо! Ніякого вибуху не було. Це вже видумують люди, слухайте, таке видумують! Я прокинулася. Вже в 12 годин воно гуло - щоб ви чули! Як страшно було. Але я не знала, що труба прорвалася. Думала, що це машина десь щось робить, чи літаки летять. Ну, такий гул страшний був.

Прорив стався на ділянці газової магістралі "Уренгой-Помари-Ужгород" - по ній блакитне паливо транспортують до країн ЄС. Обслуговує цю магістраль державна компанія "УкрТрансГаз". У ДСНС повідомили, що аварія сталася через розгерметизацію газогону. Постраждалих унаслідок інциденту немає. До аварійних робіт залучили 18 одиниць техніки.

Юрій Зябченко, головний інженер ПАТ "Укртрансгаз":

Фактично з першої години ночі почала прибувати техніка. Було відмічено, що пошкодження інфраструктури - іншої, суміжної, не відбувалося. Був здійснений план переключень, для того, щоб зберегти газопостачання споживачам України.

Юрій Орлов, начальник аварійно-диспетчерської служби АТ "Київоблгаз":

Частину газопроводу вирізали і будуть замінювати ділянку газопроводу. Всі газопроводи знаходяться під постійним наглядом. Проводиться моніторинг стану газопроводу.

Через інцидент на магістральному газопроводі перекрили подачу газу. Водночас його транзит до Європи забезпечують у штатному режимі - газ пустили резервними ділянками. На місці прориву тривають ремонтні роботи - на ліквідацію наслідків знадобиться приблизно 3 дні. За фактом розгерметизації газової магістралі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження.