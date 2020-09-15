Школам и дошкольным учебным заведениям в "красных" карантинных зонах могут позволить работу, если такое решение примут местные власти. Соответствующие изменения предлагает внести Министерство здравоохранения, заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения провел селекторное совещание с мэрами городов, где были обсуждены подходы к введению противоэпидемических ограничений на территории тех или иных уровней эпидемической опасности.

Ляшко добавил, что это должно быть совместным решением Госкомиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также региональной, с привлечением местных органов власти. В Минздраве решили, что в "красной" зоне будут применяться не все ограничения, а лишь те, что дают наиболее положительный эффект.

Чтобы мы имели общую ответственность центральной и местной власти за те ограничения, которые вводятся, что за ними будет осуществляться контроль, и на это будет влияние. Поэтому школы и детские сады есть в перечне тех ограничений, которые могут запрещаться в "красной" зоне, но решение, будут ли они закрываться в этом конкретном районе или городе, будет приниматься совместно национальным уровнем с органами местного самоуправления.

На совместном совещании Минздрава и местных властей также было решено, что если в учебном заведении 50% и более классов отправлено на самоизоляцию, то такие школы должны закрываться на 14 дней. Эти изменения могут быть приняты на ближайшем заседании Кабинета Министров в среду, 16 сентября.

Ранее сообщалось, что Ивано-Франковск открывает детсады и школы, несмотря на попадание в "красную" зону карантина.