То ж які суми в уряді заклали у головний кошторис країни? За яким курсом житимемо? І як усе це позначиться на українцях?

Бюджет можливостей для перезапуску економіки після ураження COVID-19. Саме так охрестили проект державного бюджету в Кабміні і передали в парламент. А там уже встигли погортати, порівняти з теперішнім - виявилось є що, і дати оцінку. Тож що маємо і що мають дати.

Доходів традиційно менше, витрачати будемо більше. Результат: дефіцит майже 300 мільярдів гривень. А ще плюс виплати по кредитах - стільки ж.

Інфляція зросте майже удвічі, а значить треба готуватися і до стрибка цін.

Та наступного року міністри обіцяють і збільшення "міні малки". Від січня - 6 тисяч гривень, з липня - ще більше. Середня зарплата - зароблятимуть 14 тисяч гривень.

Долар -29 грн.

По всіх статтях у Держбюджеті-2021 урядовці накинули зверху, порівняно з цим роком. Однак двоє міністрів поки невдоволені. Мінекології і Мінохорони здоров'я заявили: грошей їм виділили вкрай недостатньо. Окремого фонду для боротьби з коронавірусом на наступний рік не буде. Гроші (а це 19,5 мільярдів) кинуть на рахунки міністерства. З них 2,6 мають цільове призначення - на щеплення від COVID-19. Звісно, коли вакцину винайдуть.

У "плюсах" і офіс Президента та підпорядковані йому силові структури. Зокрема, на Главу держави та апарат країна витратить грошей платників податків - чомусь більше ніж цьогоріч на 40 відсотків.

Та головне питання, з чого ж покривати різницю між видатками та доходами. Та ще й зовнішні борги виплачувати. Чи не стане підвищення "мінімалки" лише передвиборчою обіцянкою або поштовхом запустити друкарський верстат.

У Кабміні сказали витрати покриватимуть за рахунок податків, позик та грошей від приватизації.