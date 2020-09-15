Бюджет-2021: які суми заклали урядовці у головний кошторис України [ Редактировать ]
То ж які суми в уряді заклали у головний кошторис країни? За яким курсом житимемо? І як усе це позначиться на українцях?
Бюджет можливостей для перезапуску економіки після ураження COVID-19. Саме так охрестили проект державного бюджету в Кабміні і передали в парламент. А там уже встигли погортати, порівняти з теперішнім - виявилось є що, і дати оцінку. Тож що маємо і що мають дати.
Доходів традиційно менше, витрачати будемо більше. Результат: дефіцит майже 300 мільярдів гривень. А ще плюс виплати по кредитах - стільки ж.
Інфляція зросте майже удвічі, а значить треба готуватися і до стрибка цін.
Та наступного року міністри обіцяють і збільшення "міні малки". Від січня - 6 тисяч гривень, з липня - ще більше. Середня зарплата - зароблятимуть 14 тисяч гривень.
Долар -29 грн.
По всіх статтях у Держбюджеті-2021 урядовці накинули зверху, порівняно з цим роком. Однак двоє міністрів поки невдоволені. Мінекології і Мінохорони здоров'я заявили: грошей їм виділили вкрай недостатньо. Окремого фонду для боротьби з коронавірусом на наступний рік не буде. Гроші (а це 19,5 мільярдів) кинуть на рахунки міністерства. З них 2,6 мають цільове призначення - на щеплення від COVID-19. Звісно, коли вакцину винайдуть.
У "плюсах" і офіс Президента та підпорядковані йому силові структури. Зокрема, на Главу держави та апарат країна витратить грошей платників податків - чомусь більше ніж цьогоріч на 40 відсотків.
Та головне питання, з чого ж покривати різницю між видатками та доходами. Та ще й зовнішні борги виплачувати. Чи не стане підвищення "мінімалки" лише передвиборчою обіцянкою або поштовхом запустити друкарський верстат.
У Кабміні сказали витрати покриватимуть за рахунок податків, позик та грошей від приватизації.
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