У Верховній Раді білоруське питання сьогодні саме на часі. Депутати ухвалили постанову, яка визнає вибори в Білорусі недемократичними - і тим засвідчили, що поділяють позицію ЄС стосовно процесу волевиявлення та підрахунку голосів у сусідній країні.

А поміж тим народні обранці теж рахували, але вже доходи та видатки. Бо проєкт кошторису надіслали до парламенту.

Довгі виступи з трибуни, перерви і аж потім - робота. Народні обранці хай і через ряд та сидять. Починають із політичних заяв: підтримують постанову, якою засудили дії Білорусі.

Олександр Мережко, народний депутат, "Слуга народу":

У заяві Верховної Ради України міститься оцінка поточної ситуації в Білорусі, засуджуються методи які застосовує офіційна влада республіки Білорусь, висловлюється неприпустимість залучення сил Російської Федерації для нормалізації ситуації.

А ще Рада вирішила дослідити, як в Україні видають дозволи на будівництво і чи не має там корупційної складової. Для цього створили тимчасову слідчу комісію, яка вивчатиме оборудки в ДАБІ. І нардепи перейшли до податків. Точніше, до їх зниження

Павло Сушко, народний депутат, "Слуга народу":

Багато бізнесу, особливо в креативних індустріях, знаходиться в тіні, таким чином ми знижуємо податок до 7% , так, як це зроблено у багатьох країнах світу.

І якщо зараз хоча б для однієї зі сфер навантаження зменшать, то що закладене у проєкті бюджету на наступний рік - треба вивчати. Бо кошторис тільки вночі виклали на сайті Парламенту.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Ми дуже перевіримо, чи не передбачається нових податків. Ми точно не хотіли б піднімати податки для фізичних підприємців чи ФОПів.

Бо з огляду на плани Кабміну - а це і підтримка медицини та освіти, і підвищення "мінімалки" - видатки перевищуватимуть доходи.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Якщо дивитись на видатки - все супер, додати лікарям, додати вчителям, додати на оборону, збільшити мінімальну зарплату - офіс президента, звичайно, всім "плюс". Але як ці видатки профінансувати?

Тож головна проблема проєкту бюджету - його дефіцит.

Юлія Клименко, народний депутат, "Голос":

У нас 300 мільярдів, як сказав прем'єр-міністр, уже дірка в бюджеті, і 300 мільярдів планується на наступний. Тобто дірка подвоїться, я б сказала. Це означає - або надруковані гроші, або ми в когось будемо позичати.

Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

За підсумками 2020 року сума боргових зобов'язань української держави склалася, вдумайтесь, 2 трлн 350 млрд. Тобто це колосальна сума, і з кожним роком вона тільки наростає, з кожним роком, якщо брати в цьому році бюджет близько 400 млрд спрямовувалось на обслуговування і повернення боргів, в наступному році - вже 600 млрд.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Ми не бачимо позицію ні по кредиторах, ми не бачимо позицію по бюджетному дефіциту, ми не бачимо, яким чином буде оподаткування, крім збільшення, бо збільшення це найлегше, що буде з малим бізнесом.

З кредиторами треба домовлятися, - наполягає опозиція. І тут - або реструктуризація, або замороження виплат:

Вадим Рабінович, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

На період, поки ситуація не стабілізується, призупинити будь-які виплати за зовнішніми боргами - а вони є безпрецедентними. І звернутися до наших кредиторів з вимогою не вимагати від нас погашення боргів хоча б на той період, поки ми не змінимо уряд і не врятуємо ситуацію.

Та одна біда - достукатись до уряду нардепи не можуть, готуючи цей проєкт кошторису міністри з обранцями навіть не порадилися.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Мінфін взяв всю відповідальність за бюджет на себе, вирішивши поставити депутатів перед фактом.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Вони живуть окремим від країни життям, прем'єр-міністр відокремлений від реалій життя. Чому, власне кажучи, 50 млрд гривень на коронавірус зникли невідомо куди? Вони там ділять посади, торгують посадами, якимось чином міняють керівників. Ми вимагаємо, щоб вони йшли у відставку, бо повністю провалили підтримку держави, людей. Ми будемо боротись за те, щоб це був бюджет соціальної справедливості, щоб не було таке, що перед виборами щось дадуть, а потім заберуть знову.

Оголосити всі вимоги депутати зможуть у п'ятницю. Коли, власне, уряд і презентуватиме проєкт кошторису.