Десятеро хасидів в Умані отримали позитивний тест на коронавірус [ Редактировать ]
Вже десятеро хасидів в Умані отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Щоправда, повторний аналіз у чотирьох з них мав негативний результат. Про це повідомив мер міста.
Хворих на COVID-19 розмістили у готелі, який облаштували під спецзаклад для інфікованих коронавірусом у легкій формі. Тести здали вже 400 прочан.
В Умані натепер, за даними МВС, перебувають дві з половиною тисячі паломників - вони приїхали в Україну раніше.
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