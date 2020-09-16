Вже десятеро хасидів в Умані отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Щоправда, повторний аналіз у чотирьох з них мав негативний результат. Про це повідомив мер міста.

Хворих на COVID-19 розмістили у готелі, який облаштували під спецзаклад для інфікованих коронавірусом у легкій формі. Тести здали вже 400 прочан.

В Умані натепер, за даними МВС, перебувають дві з половиною тисячі паломників - вони приїхали в Україну раніше.