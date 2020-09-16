Хасиди, які перебувають на українсько-білоруському кордоні, забезпечені їжею та водою, - заявили в МЗС. Офіційний Київ уже звернувся до Мінська з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію винятків.

Нагадаємо, до 28 вересня в'їзд іноземців в Україну обмежений. Що нині відбувається на кордоні?

Близько тисячі хасидів на кордоні, який вони не можуть перетнути.

Скільки грошей ми вам привозимо з року в рік! Ми благаємо український уряд: дозвольте нам перетнути кордон. Погляньте, люди просто сидять тут.

Усі вони намагаються потрапити в Україну через Білорусь. Щоб пояснити це прочанам, до них прибув голова Державної прикордонної служби.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

Є постанова Кабінету міністрів, яка забороняє в'їзд іноземних громадян на територію України.

І таке рішення українського уряду чинне ще з 28 серпня. В'їхати можуть або власники посвідок на проживання, або ті, в кого тут є родичі. Та для ортодоксів - це не аргумент. Сотні хасидів останні тижні все ж намагалися потрапити в Україну літаком. В аеропортах Києва, Одеси і Львова їх не пустили. Тоді був навіть скандал. Тож зараз вирішили спробувати білоруський шлях.

Попри роз'яснення прикордонників, хасиди не розвертаються. Навпаки - люду прибуває. Їдуть автобусами з Пінська, Гомеля, Гродна. Деякі чекають дива просто на кордоні.

Йосеф Жолудєв, голова Гомельської юдейської релігійної громади "Бейт Яаков":

Они молятся, они хотят попасть в Умань - это их основная цель и идея, они очень расстроены на украинское правительство, что их не пускают помолиться на могилу праведника в Умани Раби Нахмана.

Поки найбільше хасидів (близько семи сотень) - на пункті пропуску "Нові Яриловичі", це Чернігівська область - рух транспорту там заблокований. Але укріплюють зараз увесь український північний кордон.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

Ми не виключаємо, що така ситуація може скластися і на інших пунктах пропуску. Ситуація на кордоні наразі залишається контрольованою. Там знаходяться всі наші необхідні сили та засоби, аби не допустити порушення державного кордону, уникнути спроб провокації - це і техніка і додаткові людські ресурси.

Українське МЗС звернулося до білоруських колег просять не оформлювати виїзд в Україну тим, хто прямує на паломництво. Натомість білоруська влада з буферної прикордонної зони хасидів теж не виганятиме.

Йосеф Жолудєв, голова Гомельської юдейської релігійної громади "Бейт Яаков":

И "Красный Крест" и местные власти сейчас везут туда одежду, мешки спальные, палатки - потому, что люди на земле и холодно уже.

Цього року юдейський Новий рік припадає на 18-20 вересня. І за заповітом духовного лідера хасидів Цадика Нахмана зустрічати його ортодокси повинні на його могилі. Тож чим ближче до свята - тим більше паломників стікатиметься до українських кордонів.