Правительство Японии ушло в отставку [ Редактировать ]
Правительство Японии во главе с Синдзо Абэ ушло в отставку. 16 сентября парламент страны долженнамерено избрать нового премьер-министра. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Как ожидается, им станет недавно избранный председатель правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
"Мы разрушим вертикальное разделение государственных учреждений, корпоративные интересы и принцип прецедента, а также будем продвигать регуляторную реформу", - заявил Суга.
Японские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что в новом кабинете министров как минимум девять из 18 членов правительства сохранят свои посты.
Есихидэ Суга уже обозначил первоочередные задачи, стоящие перед страной: преодоление пандемии и восстановление экономики.
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