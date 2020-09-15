Трамп признался, что замышлял убийство [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп рассказал, что несколько лет назад выступал за физическое устранение президента Сирии Башара Асада. Об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.
По словам Трампа, против убийства Асада выступал Джеймс Мэттис, который в 2017-2019 годах возглавлял Пентагон.
Я думал, что лучше его ликвидировать. Мы были готовы. Однако Мэтттис был против. Мэттис - крайне переоцененный генерал.
Вместе с тем американский президент не жалеет, что план по убийству господина Асада, разрабатываемый в 2018 году, так и остался на бумаге. По его словам, не было гарантий успеха.
В 2018 году вышла книга Боба Вудворда "Страх. Трамп в Белом доме", где сообщалось о намерении Трампа устранить Асада. Как отмечает The Washington Post, тогда президент США утверждал, что не правда и выдумки журналистов.
Ранее сообщалось, что опубликованы личные письма Ким Чен Ына к Трампу. По стилистике послания лидера КНДР больше похоже на любовные письма.
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