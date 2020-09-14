Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с Японской радиовещательной корпорацией разрабатывают камеру с разрешением 8К, которая будет отправлена ​​к Марсу.

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.

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Отмечается, что камера впервые в истории в непосредственной близости от планеты сфотографирует Марс и его спутники в разрешении 4К и 8К.

Super Hi-Vision Camera установят на исследовательский аппарат Martian Moons eXploration (MMX).

Отправка аппарата запланирована на 2024 год. С его помощью ученые надеются узнать побольше информации о спутниках Марса и эволюции его системы.

Также, аппарат должен собрать пробы грунта с поверхности спутника Марса - Фобоса и доставить их на Землю. В капсуле аппарата будет также находиться цифровой носитель, на который будут записаны оригиналы фотографий системы, которые он сделает в ходе своей миссии.

Ранее мы писали о том, что загадочный снимок с Марса шокировал ученых.