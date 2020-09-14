Япония впервые в истории исследует Марс 8К-камерой [ Редактировать ]
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно с Японской радиовещательной корпорацией разрабатывают камеру с разрешением 8К, которая будет отправлена к Марсу.
Об этом говорится в сообщении на сайте агентства.
Отмечается, что камера впервые в истории в непосредственной близости от планеты сфотографирует Марс и его спутники в разрешении 4К и 8К.
Super Hi-Vision Camera установят на исследовательский аппарат Martian Moons eXploration (MMX).
Отправка аппарата запланирована на 2024 год. С его помощью ученые надеются узнать побольше информации о спутниках Марса и эволюции его системы.
Также, аппарат должен собрать пробы грунта с поверхности спутника Марса - Фобоса и доставить их на Землю. В капсуле аппарата будет также находиться цифровой носитель, на который будут записаны оригиналы фотографий системы, которые он сделает в ходе своей миссии.
Ранее мы писали о том, что загадочный снимок с Марса шокировал ученых.
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