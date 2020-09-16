На Луганщині від вибуху гранати загинув військовослужбовець [ Редактировать ]
Один український боєць загинув на Донбасі минулої доби. Це сталося поблизу Новотошківського на Луганщині. У штабі ООС запевняють: боєць загинув через необережне поводження з гранатою. Інших подробиць трагедії наразі не повідомляють. Кажуть, зараз там працює спецкомісія.
Російські найманці не припиняють вогневих провокацій. Сьогодні на передовій один обстріл, минулої доби - три.
Напередодні у війську було троє поранених. Один військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє постраждали внаслідок вибуху гранати.
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