Один український боєць загинув на Донбасі минулої доби. Це сталося поблизу Новотошківського на Луганщині. У штабі ООС запевняють: боєць загинув через необережне поводження з гранатою. Інших подробиць трагедії наразі не повідомляють. Кажуть, зараз там працює спецкомісія.

Російські найманці не припиняють вогневих провокацій. Сьогодні на передовій один обстріл, минулої доби - три.

Напередодні у війську було троє поранених. Один військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої, ще двоє постраждали внаслідок вибуху гранати.