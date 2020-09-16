Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс сообщил, что умер его отец Билл Гейтс-старший. О трагедии в своей семье один из самых богатых людей мира сообщил в своем Instagram.

Смерть моего отца - огромная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан. Папа прожил долгую и чрезвычайно значимую жизнь. Я никогда не переставал учиться у него мудрости, доброте и смирению. Мы с Мелиндой в долгу перед ним, потому что его стремление служить обществу и миру вдохновило нас заняться благотворительностью. Как я уже много раз говорил, мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был тем, кем я только стремлюсь стать.

Основатель Microsoft не уточнил причину смерти отца. Как сообщает The New York Times, причиной смерти Гейтса-старшего была болезнь Альцгеймера. Ему было 94 года.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс предсказал кризис хуже пандемии коронавируса.