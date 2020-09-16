В ДТП под Николаевом сгорели две фуры, погибли двое мужчин (фото) [ Редактировать ]
Два человека погибли в результате масштабной дорожной аварии, которое произошло в ночь на среду, 16 сентября, в Николаевской области на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев".
Как сообщает региональное управление ГСЧС, на улице Самосенко в селе Новоегоровка Вознесенского района столкнулись, а потом вспыхнули два грузовика.
В результате ДТП одна из фур перевернулась, а кабины обоих машин вспыхнули. Водитель MAN TGA смог самостоятельно выбраться из пылающей машины, с травмами его госпитализировали.
Во втором грузовике после тушения огня спасатели обнаружили тела двоих погибших мужчин - водителя и пассажира. Полиция устанавливает личности погибших и выясняет обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком произошло серьезное ДТП, пострадали 7 человек.
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