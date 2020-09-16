Louis Vuitton выпустит фотокнигу об Украине (видео) [ Редактировать ]
Французский дом моды Louis Vuitton выпустит фотокнигу Ukraine из серии Fashion Eye. Об этом сообщает bagnet.org.
В альбом войдут снимки украинских фотографов Тани Щегловой и Романа Новена, которые известны как дуэт Synchrodogs. Будет представлен их фотопроект Slightly Altered, снятый в Карпатах и рассказывающий о взаимосвязи человека с природой и о том, как они неизбежно меняют друг друга.
Книга выходит 8 октября. Приобрести ее можно будет в магазинах Louis Vuitton, на сайте louisvuitton.com и на Amazon за 50 евро.
Fashion Eye – это серия фотоальбомов Louis Vuitton, которые выходят с 2016 года. Их цель – показать историю и характер города, места или страны через объективы самых интересных фотографов. Ранее были показаны такие места, как Сицилия, Французская Ривьера, Бали, Сен-Тропе и Япония, а теперь и Украина.
Ранее мы писали о том, что снимок с электрички Львов - Мукачево победил в проекте National Geographic.
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