В среду, 16 сентября, МИД Украины направил ноту белорусским коллегам с требование не совершать оформления иностранцев - паломников на выезд в Украину. Об этом сообщается на сайте ведомства.

15 сентября 2020 года МИД Украины обратилось в МИД Республики Беларусь официальной нотой с ходатайством не совершать оформление иностранцев - паломников на выезд в Украину, поскольку лица, не подпадающие под категорию исключений из запрета въезда, не могут быть пропущены на территорию Украины. Украинская сторона неоднократно доводила до сведения белорусской стороны информацию об установленных правительством Украины ограничениях въезда иностранцев на территорию Украины.

Дипломаты отметили, что, по имеющимся сведениям, согласно действующим в Беларуси карантинным ограничениям, иностранцы, прибывающие в республику, должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

В свою очередь транзитный проезд по территории Беларуси допускается в течение 48 часов с целью следования к государству постоянного/временного проживания.

Подавляющее большинство паломников находится на участке границы более 48 часов и не являются лицами, постоянно/временно проживающими в Украине, что является нарушением установленных в Республике Беларусь карантинных правил режима транзита. Учитывая приведенное выше, украинская сторона обращается к белорусской стороне с настойчивым ходатайствам обеспечить безусловное соблюдение иностранцами - паломниками карантинных ограничений и действующего законодательства Украины и Республики Беларусь.

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