Пункт пропуска с хасидами на границе с Беларусью закрыли [ Редактировать ]
В среду, 16 сентября, правительство приняло решение закрыть пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью. Там находятся паломники-хасиды. Об этом передает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Введение таких мер объяснили распространением коронавирусной болезни.
Сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. Люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.
Ранее мы писали о том, что тысячи хасидов застряли на границе Беларуси и Украины.
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