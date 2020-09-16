Місто як арт-об'єкт. У французькому муніципалітеті Люрсі-Леві митці розмалювали будинки та перетворили цілі вулиці на твори мистецтва. Проєкт стартував кілька років тому, утім охочих долучитися - не меншає.

Про мистецтво просто неба - далі у сюжеті.

Ось так художник створює ескіз для майбутнього мурала, який з'явиться на стіні у французькому місті Лурсі-Леві. У деяких країнах подібний задум назвуть вандалізмом, але не тут.

Мартін Лоран, відвідувачка міста вуличного мистецтва:

Мені дуже подобається. Такий контраст між природою і цими ідеями художників. Роботи митців настільки різні, що це дивує. Навіть якщо подібне не подобається, то це точно не залишить вас байдужим. Це просто прекрасно.

На артоб'єкт перетворили ціле місто. Перших митців до міста запросив підприємець Жиль Іньєста. Із їхніх творінь і заснував у центрі міста "Музей вуличного мистецтва" просто неба. Та цим не обмежився і збудував цілу резиденцію для художників, щоб ті й надалі розмалювали будинки.

Жиль Іньєста, засновник міста вуличного мистецтва:

Митець приїжджає сюди і про нього повністю піклуються. У нас є економка та кухар, які опікуються лише резиденцією. Художників годують і надають усі необхідні матеріали: балончики, рідкі фарби, повітряні підіймачі, різні пензлі, та інше.

Художники приїжджають у Лурсі-Леві лише зі своїм одягом та талантом. Вже три сотні митців із 60 країн світу поселилися у резиденції.

Тед Номад, художник:

Коли саме місто закликає щось створювати, завжди є натхнення. Тут у нас багато свободи, ми можемо робити все, чого душа забажає.

Ще одна з місцевих мистецьких цікавинок - особливий готель. Його назва - 128, адже саме стільки в ньому номерів. Проте оселитися тут не вийде. Адже кожна з кімнат - окремий витвір мистецтва, який має свого автора.