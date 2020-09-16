Забрати квартиру за борги не можна. Принаймні в наступні пів року. Парламент продовжив заборону на стягнення майна за валютними кредитами, зокрема іпотечними. Заборона діятиме до 21 квітня наступного року. За цей час нардепи мають вигадати схему реструктуризації цих боргів. Аби люди змогли повернути гроші банкам. Але заразом переплачували через зміни курсу валют.

А от малим підприємцям поблажок не буде - тож ФОПівці вийшли на акцію протесту. Чого вимагали - знає Ксенія Барвіненко.

Врятувати ФОПи... Кілька сотень малих підприємців з усієї України другий день поспіль мітингують під стінами парламенту. Вимагають переглянути закони, які ускладнюють ведення бізнесу. Зокрема їх зобов"язують встановлювати касові апарати. До того ж нововведення змушують підприємців щоденно надсилати до податкової фінансові звіти.

Владислав Орлов, підприємець:

Завдяки цим законам закриється півтора мільйони ФОПів, це є крах для мікробізнесу, проїдьте з вашого вікна цього кабінету не видно того що робиться.

Підприємці кажуть, щоб виконати всі ці вимоги - доведеться наймати більше людей на роботу, як мінімум бухгалтерів. А це додаткові видатки, при і так мізерних доходах малого бізнесу.

Ксенія Ляпіна, співорганізатор акції протесту:

Зарплата бухгалтера сьогодні у містах великих до 10 тисяч гривень, менше просто не знайдеш, за 5 тисяч гривень бухгалтера, який буде вести товарний обіг просто не знайдеш, 10 тисяч це в маленькому містечку, а от наприклад Владислав у Львові там за 10 не знайдеш.

Замість дорогих касових апаратів, підприємцям пропонували спеціальну програму для смартфону. Утім в опозиції вважають, держава виявилася неготовою до таких змін.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

Навіть відтермінування строків обов'язкового застосування касових апаратів яке вже відбулося означає що країна й держава і особливо контролюючі органи не готові були до широкомасштабного застосування касового апарата в смартфоні, крім залізного касового апарату альтернативи для підприємців немає.

Слуги народу - непохитні. Кажуть, нічого не змінюватимуть, адже ці закони, мовляв, допоможуть економіці розвиватися. А ті хто проти - намагаються просто уникнути податків.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Є частина бізнесу яка хоче працювати в тіні. Є яка звикла працювати в тіні, яка розуміє що тінь дає їм можливість не сплачувати податки, не повертати товар, я їх розумію, вони захищають свої інтереси, але вони не співпадають з інтересами суспільства.

Утім справа таки зрушилась з місця. Підприємці заявили: голова парламенту пообіцяв їм, що профільний комітет розгляне пропозиції мітингувальників. Тож є шанс, що і парламент перегляне ці закони.