Новий розподіл: "Опозиційна платформа - За життя" боротиметься за виборчі права харків'ян [ Редактировать ]
Суперечки з приводу розподілу виборчих округів не вщухають по всій Україні. Вибори вже не за горами, а де і як голосувати виборцям - досі не зрозуміло. Оскільки за новими правилами має бути і новий розподіл. У Харкові, приміром замість дев'яти.
У Харківському адмінсуді житель Основ'янського району Харкова Сергій Труфанов в ролі позивача. Чоловік намагається оскаржити рішення територіальної виборчої комісії про зменшення кількості Округів. Робоча комісія затвердила 9 - за адміністративним поділом. Та тервиборчком чотири райони поєднав у два, і зменшив кількість Округів до семи.
Сергій Труфанов, позивач:
Один депутат ну не справится с двумя округами, с большим количеством, проблем очень сильно много, что какие-то там вопросы появляются, мы и так не знаем своего депутата в лицо допустим, а то он еще что знать, где он, что он.
Ті члени комісії, які були проти зменшення кількості Округів, залишилися у меншості.
Микита Циганков, член територіальної виборчої комісії:
9 округов - это оптимальный вариант, по районам, а 7 округов соответственно нужно уменьшать, но саму причину, почему нужно уменьшать, в чем причина, необходимость, я так до конца и не смог понять для себя как для члена комиссии.
Голова комісії пояснює - Основ'янський район об'єднали зі Слобідським, а Холодногірський з Новобаварським, бо вони, мовляв, були замалі.
Ольга Мозгова в. о. голови Харківської міської територіальної комісії:
Ми поєднали невеличкі райони в один округ, у нас таких було 4 районів і створили 2 округи.І приблизно однакова кількість виборців тепер у всіх округах.
Суддя до доводів обуреного харків'янина не дослухався.
Юрій Батюков, суддя адміністративного суду м. Харкова:
Безпосередньо порушення прав позивача щодо участі у виборчому процесі внаслідок прийняття оскаржуваного рішення не знаходить свого підтвердження, а тому в цій частині суд прийшов до висновку про відмову в задоволенні позову.
У політраді політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" заявили - продовжуватимуть боротьбу за виборчі права харків'ян. Рішення оскаржуватимуть.
Андрій Спаський, член політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Сегодня в судебном процессе он был открытый публичный, не было учтено наше клопотання про вызов свидетелей относительно особых мнений членов комиссий. Почему же все-таки комиссия не пояснила причины и основания почему же все-таки место 9 округов, как было в протокольном решении прописано, сделали 7. К сожалению, вы видите, какая идет тенденция относительно избирательного процесса, тысячи избирателей лишили вообще возможности голосовать на Донбассе. У нас здесь лишают возможности непосредственно харьковчан выбрать непосредственно своего представителя с территорий.
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