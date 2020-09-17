ЗСУ облаштовують на передовій бліндажі за новітніми технологіями [ Редактировать ]
Ці будинки та промислова зона - непідконтрольна Горлівка. Українські солдати показують де знаходяться ворожі позиції та розповідають, що з того боку ночами періодично лунають поодинокі постріли. Мабуть бойовики розстрілюють посадку у нічийній зоні. Проте небезпека зараз в іншому.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Було напружено, в зв'язку з пожежами. Доводилося відстоювати позиції - щоб вони не погоріли і люди теж. Завдяки бойовикам у нас ця пожежа і виникла - коли був вітер в нашу сторону, вони просто підпалили траву.
Навкруги позицій - вигорілий степ. На горизонті періодично здіймаються пожежі, тож вояки пильно спостерігають за димами.
Василь, військовослужбовець ЗСУ:
Сім'я не дуже хотіла, щоб я йшов. Але треба було йти. Треба захищати свою землю.
Василь воює вже четвертий рік. Дома чекають дружина, та три сини. За сотні кілометрів його середній син Богдан святкує день народження. Батько вітає його прямо з передової.
Василь, військовослужбовець ЗСУ:
Бодька, я тебе вітаю! З Днем народження! Я тобі бажаю такого міцного здоров'я, козацького. Я тебе люблю. І молодшому і старшому привіт - я вас люблю. І дружині і мамі.
Солдати показують нам свою гордість. Ламінатна підлога, зручні ліжка та навіть кондиціонер. Це - бліндажі нового покоління.
Ілля, військовослужбовець ЗСУ:
У ВСУ такая программа - закапывают контейнеры. В данном случае на 6 человек. Тут кровати, кондиционер, обогреватель. Есть душ и туалет.
Вони захищені так, що витримують щільний мінометний обстріл. Під час нещодавніх пожеж тут була безпекова зона, адже від вогню нові бліндажі теж захищені.
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