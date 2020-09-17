США запровадили санкції проти двох росіян за кіберзлочини, - про це йдеться у заявах американських міністерств: юстиції, національної безпеки та фінансів.

Обмеження ввели проти мешканців Москви та Воронежа. Своєю кібердіяльністю вони завдали збитків щонайменше на 16 мільйонів доларів.