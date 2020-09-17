США запровадили санкції проти російських хакерів [ Редактировать ]
США запровадили санкції проти двох росіян за кіберзлочини, - про це йдеться у заявах американських міністерств: юстиції, національної безпеки та фінансів.
Обмеження ввели проти мешканців Москви та Воронежа. Своєю кібердіяльністю вони завдали збитків щонайменше на 16 мільйонів доларів.
по теме
Microsoft заявила про спасіння США від хакерської атаки
Компанія "Майкрософт" переконує, що змогла завадити хакерським атакам
Microsoft попереджає про хакерські атаки з Росії, Ірану та Китаю
Хакери з Росії, Ірану та Китаю намагаються втрутитись у президентські вибори в США, - таку заяву оприлюднила корпорація Microsoft на своєму офіційному сайті
Сумнозвісний "Новічок": у світі готують антиросійські санкції за отруєння Навального
В організмі Олексія Навального виявлено сліди речовини з групи "Новічок" - бойової сполуки, розробленої в Росії
США запровадили санкції проти Росії через отруєння Навального
Під економічні обмеження потрапили п'ятеро російських науково-дослідних інститутів, які, за твердженням американців, пов'язані з розробкою хімічної та біологічної зброї
Украина требует в ООН новых санкций против России
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сделал заявление