На Луганщині виявили сховище зі зброєю та боєприпасами. Небезпечна знахідка належить місцевому жителю, якого з 2014 року розшукують за співпрацю з так званою "народною міліцією ДНР".

В арсеналі чоловіка три гранатомети, гранатометні постріли ВОГ, тротилові шашки і майже сотня набоїв. Обставини злочину встановлює прокуратура.