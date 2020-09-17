На Луганщині знайшли арсенал зброї та боєприпасів [ Редактировать ]
На Луганщині виявили сховище зі зброєю та боєприпасами. Небезпечна знахідка належить місцевому жителю, якого з 2014 року розшукують за співпрацю з так званою "народною міліцією ДНР".
В арсеналі чоловіка три гранатомети, гранатометні постріли ВОГ, тротилові шашки і майже сотня набоїв. Обставини злочину встановлює прокуратура.
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