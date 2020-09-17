Правительство Израиля призвало хасидов, находящихся на беларуско-украинской границе возвращаться домой.

Об этом сообщил министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин.

По его словам, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ по пропуску граждан Израиля на свою территорию.

Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении.

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