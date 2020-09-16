Хасидские протесты: в МИД Беларуси сделали заявление [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Республики Беларусь призвало Киев уважать права хасидов и пустить их через границу.
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
МИД Беларуси призвал Украину уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы.
Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма. Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав.
Отмечается, что дети перед украинскими пограничниками держали плакаты с требованием прекратить преследовать их по религиозным мотивам и пропустить через границу.
Ранее мы писали, что Киев направил ноту протеста Беларуси с требование не совершать оформления иностранцев - паломников на выезд в Украины.
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