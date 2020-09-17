На пересечение беларуско-украинской границы оформили пропуска 1216 граждан Израиля.

Об этом сообщает погранслужба Беларуси.

Эти граждани продолжают находиться на территории между украинским и белорусским пунктами пропуска.

По состоянию на 8:00 сегодня в период с 14 по 17 сентября в пункте пропуска "Новая Гута" на выезд из Республики Беларусь оформлено 1216 граждан Израиля.

Отмечается, что среди хасидов-паломников находятся 84 ребенка и 253 подростка.

Ранее мы писали, что хасиды, находящееся между беларуским и украинским пунктами пропуска, устроили протест с требованием прекратить преследовать их по религиозным мотивам и пропустить через границу.