Протести як передвиборча технологія. Генпрокурор США попередив підлеглих, що ближче до дня голосування, то більше буде нових акцій на вулицях Америки. Як до них вирішили готуватися? І які сенсаційні подробиці щодо минулих протестів опублікувала преса? Дмитро Анопченко розкаже все детально.

Коли просто на бруківці біля Білого дому палили шини і трощили вікна сусідніх офісів і крамниць, багатьом у столиці здавалося - це емоційний порив, два-три дні - і все припиниться. Насправді так і сталося, але очільник Мін'юсту США наразі попередив підлеглих: розслаблятися зарано, протести ще будуть.

Вільям Барр, Міністр юстиції, а він же в Штатах і Генеральний прокурор - провів закриту нараду, про зміст якої все ж таки дізналася преса. Прокурорам по всій Америці він повідомив: мають дані, що з наближенням президентських виборів протести спалахуватимуть знову. І до третього листопада дня голосування - у противників Трампа є план знову організувати безлади по всій Америці.

Барр дав підлеглим інструкцію: звинувачувати демонстрантів у спробі державного перевороту. Зокрема й у тих випадках, якщо будуть напади на поліцейських. Це дозволить говорити про порушення федеральних законів, а не законів штату чи округу, а отже, дасть змогу задіяти силовиків, що підпорядковуються Білому дому.

Адже в багатьох містах мери на боці демонстрантів, і використовувати власну поліцію проти активістів - відмовляються. А радикальний рух "Антіфа", бойовики якого і здійснюють підпали, Барр називає "сучасними більшовиками, що застосовують прийоми фашистів".

Як їх збиралися зупиняти у Вашингтоні - сенсаційні подробиці вивідала газета The Washington Post. Поговорила з офіцерами нацгвардії, яких залучали до охорони порядку. І дізналась, що в столицю звозили бойові набої! А ще - намагалися залучити електромагнітну зброю.

Один з офіцерів, який керував операцією, зізнався газеті, що в розпал першої хвилі протестів до Вашингтона звезли семи тисяч бойових набоїв, а з сусідніх військових баз передали автомати М-4. Отже, могла пролитися кров. Інша сенсаційна деталь - команда Трампа намагалася отримати доступ до спеціального приладу, Active Denial System. Це військове устаткування, яке на великій відстані поширює електромагнітні хвилі. Усі, хто буде в епіцентрі дії - відчують сильний біль на шкірі; ефект шоку. Це обладнання застосовують, щоб розігнати натовп. Але минулого разу його так і не змогли доправити до Вашингтона, у Пентагоні були проти.

Хоча можуть задіяти зараз, якщо ситуація загостриться. І все це свідчить: передвиборча осінь в Америці буде вибухонебезпечною - і у прямому, і в переносному сенсі слова.