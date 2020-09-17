Генпрокурор США звинуватив у протестах "більшовиків з прийомами фашистів" [ Редактировать ]
Протести як передвиборча технологія. Генпрокурор США попередив підлеглих, що ближче до дня голосування, то більше буде нових акцій на вулицях Америки. Як до них вирішили готуватися? І які сенсаційні подробиці щодо минулих протестів опублікувала преса? Дмитро Анопченко розкаже все детально.
Коли просто на бруківці біля Білого дому палили шини і трощили вікна сусідніх офісів і крамниць, багатьом у столиці здавалося - це емоційний порив, два-три дні - і все припиниться. Насправді так і сталося, але очільник Мін'юсту США наразі попередив підлеглих: розслаблятися зарано, протести ще будуть.
Вільям Барр, Міністр юстиції, а він же в Штатах і Генеральний прокурор - провів закриту нараду, про зміст якої все ж таки дізналася преса. Прокурорам по всій Америці він повідомив: мають дані, що з наближенням президентських виборів протести спалахуватимуть знову. І до третього листопада дня голосування - у противників Трампа є план знову організувати безлади по всій Америці.
Барр дав підлеглим інструкцію: звинувачувати демонстрантів у спробі державного перевороту. Зокрема й у тих випадках, якщо будуть напади на поліцейських. Це дозволить говорити про порушення федеральних законів, а не законів штату чи округу, а отже, дасть змогу задіяти силовиків, що підпорядковуються Білому дому.
Адже в багатьох містах мери на боці демонстрантів, і використовувати власну поліцію проти активістів - відмовляються. А радикальний рух "Антіфа", бойовики якого і здійснюють підпали, Барр називає "сучасними більшовиками, що застосовують прийоми фашистів".
Як їх збиралися зупиняти у Вашингтоні - сенсаційні подробиці вивідала газета The Washington Post. Поговорила з офіцерами нацгвардії, яких залучали до охорони порядку. І дізналась, що в столицю звозили бойові набої! А ще - намагалися залучити електромагнітну зброю.
Один з офіцерів, який керував операцією, зізнався газеті, що в розпал першої хвилі протестів до Вашингтона звезли семи тисяч бойових набоїв, а з сусідніх військових баз передали автомати М-4. Отже, могла пролитися кров. Інша сенсаційна деталь - команда Трампа намагалася отримати доступ до спеціального приладу, Active Denial System. Це військове устаткування, яке на великій відстані поширює електромагнітні хвилі. Усі, хто буде в епіцентрі дії - відчують сильний біль на шкірі; ефект шоку. Це обладнання застосовують, щоб розігнати натовп. Але минулого разу його так і не змогли доправити до Вашингтона, у Пентагоні були проти.
Хоча можуть задіяти зараз, якщо ситуація загостриться. І все це свідчить: передвиборча осінь в Америці буде вибухонебезпечною - і у прямому, і в переносному сенсі слова.
по теме
У Портленді під час зіткнень протестувальників загинула людина
Зіткнулися прихильники Трампа та активісти антирасистського руху Black Lives Matter. Внаслідок стрілянини загинув білий чоловік
Дональд Трамп пообіцяв американцям вакцину та перемогу на коронавірусом
Президент Сполучених Штатів підкреслив, що понад 100 мільйонів доз сироватки проти коронавірусу можуть бути поширені у країні до кінця року, на місяць раніше, ніж прогнозував вищий урядовий чиновник у галузі охорони здоров'я Роберт Редфілд
ЕС и США предупредили Украину
В четверг, 17 сентября, в посольств ЕС и США в Украине сделали заявление
США та Британія закликали Росію розслідувати отруєння Навального
Велика Британія та Сполучені Штати закликали Росію провести повне і прозоре розслідування отруєння опозиціонера Олексія Навального
Опозиція Білорусі назве імена силовиків, які били і катували людей
Учасниця президентських виборів у Білорусі Світлана Тихановська оголосила про створення так званого санкційного списку Тарайковского