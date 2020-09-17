У лютому венеріанський проєкт відібрали на отримання гранту у півмільярда доларів

У НАСА розглядають можливість відправити одну або кілька місій на Венеру для пошуку життя. Днями астрономи виявили в атмосфері планети сліди фосфіну. Цей безбарвний газ виділяється мікробами, які не потребують кисню - атмосфера Венери складається переважно з вуглекислого газу й азоту.

Схвалити відправку місій "Давінчі" і "Верітас" можуть уже до квітня 2021 року. У лютому венеріанський проєкт відібрали на отримання гранту у півмільярда доларів.