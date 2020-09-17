В четверг, 17 сентября, Межгосударственный авиационный комитет опубликовал расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1" с президентом Лехом Качиньским и диспетчером смоленского аэропорта незадолго до авиакатастрофы.

Судя по переговорам, в день крушения в районе аэродрома "Северный" была низкая видимость и диспетчеры согласовывали для самолета запасные аэродромы. Изначально среди запасных аэродромов рассматривался "Внуково", "потому что надо найти таможню и границу". Затем диспетчеры стали обсуждать "Минск" и "Витебск".

Из расшифровки следует, что пилотам сообщили о метеоусловиях и о необходимости ухода на запасной аэродром.

"Передали, во-первых, чтобы он был, чтобы он был готов к уходу на запасной, вот, уточнить, сколько у него топлива...", - говорит руководитель полетов.

На что ему отвечает оперативный дежурный: "Я думаю, что главный центр уже разберется, я сказал, что в Смоленске погоды нет, а там уже разберутся".

Одновременно "земля" запрашивает у экипажа возможность ухода на запасной аэродром.

"1-0-1 после контрольного захода у вас топлива хватит на запасной?" - следует из переговоров.

На что экипаж дает утвердительный ответ.

При этом на "земле" обсуждают намерение экипажа снижаться до высоты принятия решения.

"...значит, делает контрольный заход, решение командира, делает контрольный заход до высоты принятия решения 100 метров, уход, готовность "Минска", "Витебска" на запасной пусть запросят", - следует из переговоров.

Спустя десять минут пилоты подтвердили, что готовы уйти на второй круг при достижении высоты 100 метров.

Однако еще спустя четыре минуты экипаж докладывает о выходе шасси и закрылок, а диспетчер сообщает о том, что взлетно-посадочная полоса свободна.

Еще через две минуты руководитель полетов трижды запрашивает у экипажа уход на второй круг. Однако экипаж уже не отвечает.

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