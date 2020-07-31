Смоленская авиакатастрофа: самолет могли подорвать изнутри [ Редактировать ]
В 2010 году под Смоленском катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского могла произойти из-за двух взрывов. К такому выводу пришла парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы. Об этом говорится в видео о результатах расследования, которое опубликовал председатель комиссии Антонио Мацеревич.
Как считают в комиссии польского Сейма, на борту президентского самолета Ту-154 произошли два взрыва.
Так, один взрыв произошел в дальней части левого крыла, а другой - непосредственно у фюзеляжа самолета. Об этом свидетельствуют состояние тела погибших и повреждения элементов самолета.
Кроме того, в отчете парламентской комиссии говорится, что на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки - тротила, гексогена и пентрита.
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