В 2010 году под Смоленском катастрофа самолета польского президента Леха Качиньского могла произойти из-за двух взрывов. К такому выводу пришла парламентская комиссия Польши по расследованию причин катастрофы. Об этом говорится в видео о результатах расследования, которое опубликовал председатель комиссии Антонио Мацеревич.

Как считают в комиссии польского Сейма, на борту президентского самолета Ту-154 произошли два взрыва.

Так, один взрыв произошел в дальней части левого крыла, а другой - непосредственно у фюзеляжа самолета. Об этом свидетельствуют состояние тела погибших и повреждения элементов самолета.

Кроме того, в отчете парламентской комиссии говорится, что на обломках президентского борта обнаружили следы трех видов взрывчатки - тротила, гексогена и пентрита.