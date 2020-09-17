Азербайджан подякував Україні за статус стратегічного партнера [ Редактировать ]
Міністерство закордонних справ Азербайджану вкотре виступило за повноцінну підтримку територіальної цілісності України та подякувало за визнання республіки нашим стратегічним партнером. Про це дипломатичне відомство заявило у Twitter.
#Azerbaijan firmly supports sovereignty & territorial integrity of #Ukraine within its intrl recognized borders.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 17, 2020
We appreciate that🇦🇿 is identified as one of strategic partners of 🇺🇦 in new national security concept. We'll further deepen our strategic partnership&friendship w/🇺🇦 pic.twitter.com/DYL0JBviRD
"Азербайджан твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми вдячні, що Азербайджан визначений одним зі стратегічних партнерів України в новій концепції національної безпеки. Ми й надалі поглиблюватимемо наше стратегічне партнерство й дружбу з Україною", – йдеться в повідомленні.
Днями президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 392/2020 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня "Про Стратегію національної безпеки України".
Стратегія зокрема визначає поточні та прогнозовані загрози безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов. Також визначає напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки й оборони.
Розвивати стратегічне партнерство та всебічну співпрацю Україна буде зі Сполученими Штатами Америки, Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Азербайджаном, Грузією, Литвою, Польщею та Туреччиною.
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