Міністерство закордонних справ Азербайджану вкотре виступило за повноцінну підтримку територіальної цілісності України та подякувало за визнання республіки нашим стратегічним партнером. Про це дипломатичне відомство заявило у Twitter.

#Azerbaijan firmly supports sovereignty & territorial integrity of #Ukraine within its intrl recognized borders.

We appreciate that🇦🇿 is identified as one of strategic partners of 🇺🇦 in new national security concept. We'll further deepen our strategic partnership&friendship w/🇺🇦 pic.twitter.com/DYL0JBviRD