Взрыв в ресторане Киева: названа причина [ Редактировать ]
В четверг, 17 сентября, в Киеве, на Андреевском спуске, на кухне ресторана "Канапа" прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
Причиной стал взрыв четырех бытовых газовых баллонов. Сотрудников получили травмы.
По прибытию на место происшествия спасатели предварительно установили, что в помещении кухни вследствие разогрева печи, взорвались четыре бытовых газовых баллончика емкостью по 0.75 л. Пострадали три работника кухни, которые находились рядом, двух из которых с ожогами и травматическим шоком госпитализировали работники скорой медицинской помощи.
Также отмечается, что один человек, который травмировался, получил помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказался.
В 16:13 спасатели ликвидировали пожар.
Окончательная причина возникновения происшествия устанавливаются правоохранительными органами.
Ранее в Киеве в одном из ресторанов в Подольском районе произошел взрыв. В результате происшествия пострадали двое человек.
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