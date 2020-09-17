В четверг, 17 сентября, в Киеве, на Андреевском спуске, на кухне ресторана "Канапа" прогремел взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Причиной стал взрыв четырех бытовых газовых баллонов. Сотрудников получили травмы.

По прибытию на место происшествия спасатели предварительно установили, что в помещении кухни вследствие разогрева печи, взорвались четыре бытовых газовых баллончика емкостью по 0.75 л. Пострадали три работника кухни, которые находились рядом, двух из которых с ожогами и травматическим шоком госпитализировали работники скорой медицинской помощи.

Также отмечается, что один человек, который травмировался, получил помощь на месте и от дальнейшей госпитализации отказался.

В 16:13 спасатели ликвидировали пожар.

Окончательная причина возникновения происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее в Киеве в одном из ресторанов в Подольском районе произошел взрыв. В результате происшествия пострадали двое человек.