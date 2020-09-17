До речі, вибори проводитимуть і в червоних карантинних зонах. Взагалі в містах із локальним локдауном ситуація дуже неоднорідна. Десь місцева влада на свій розсуд, а іноді й заради політичного передвиборчого піару, скасовує урядові обмеження, десь - їх дотримуються.

Наша Мар'яна Мартин побувала в прикордонному містечку Чоп, яке на Закарпатті "почервоніло" першим. Тож як живеться людям в режимі суворого карантину - дивіться далі.

Чоп - прикордонне містечко, на заході Закарпаття. Його населення майже 9 тисяч осіб. Довгий час містяни коронавірусом не хворіли, однак з понеділка місто в червоній зоні.

У місті росте кількість хворих. На початок тижня зареєстрували 61 випадок інфікування коронавірусом. Із них сімнадцять людей одужали, одна померла. І Чоп відправили на карантин. Однак жителі проти, і почали протестувати.

Євгенія Чижмар, жителька Чопу:

Ми зібрали підписи жителів міста Чоп, і звернулися з проханням відновити усі шкільні освітні заклади, дошкільні також відкрити малий та середній бізнес, підприємців, але відповідно до норм карантинних.

Утім, це не змінило ситуації. Йдемо гуляти містечком. На вулицях велилюдно, перехожі переважно без масок: ходять на роботу, гуляють з дітьми. Кажуть, звичне життя майже не змінилося.

Наталія, жителька Чопу:

Заходимо в закриті приміщення одягаємо маски, антисептики маємо, вологі серветки маємо. Нас попередили, що школа відміняється і всьо.

У Надії троє дітей. Жінка змушена їх самих залишати вдома. Бо треба на роботу, а садочки та школи закриті.

Надія Секуринець, жителька Чопу:

Я зараз зобов'язана залишати своїх неповнолітніх дітей, самих вдома і бігати, телефонувати зриватися з роботи, щоб їх проконтролювати чим вони займаються, цілий день.

Магазини у Чопі працюють: і продовольчі, і промислові.

Вікторія Фролова, продавець-консультант:

Добрий день, бачу працюєте. Червона зона, карантин, що змінилося. Всіх попереджаємо без масок не заходити ми всі в рукавичках в масках, дезінфекція є журнали фіксуємо як температуру коли приходимо на роботу, дезінфекцію.

Можна і каву купити у Чопі, однак тільки на винос.

Як працюють кафе, цікаво, так, антисептики бачимо, і … добрий день. - Як працюєте зараз у цих умовах?

Пока я не знаю точна, на виніс кава, щось таке, є правда є, да, но уже нєт, тобто, тойсть сказалі что закриваємся, потомушто не вигодно.

Непросто і дістатись до міста. У Чопі не зупиняються потяги, порожньо і на автовокзалі.

У мерії сподіваються, що жорсткий карантин у Чопі ненадовго.

Валерій Самардак, міський голова Чопу:

Там комплекс критеріїв, які будуть переглядатися, там да, якщо резумірювати, то буде пом'якшення. Там буде багато залежити від органів місцевого самоврядування.

На пом'якшення карантину розраховують і жителі Чопу. А основне, чого чекають навіть діти, щоб відкрилися освітні заклади:

Уляна, жителька Чопу: