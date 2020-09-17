Володимир Зеленський назвав гаранта безпеки України [ Редактировать ]
Досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх територій - пріоритет для України. З таким гаслом глава держави Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців на відкритті Rapid Trident - 2020.
Президент наголосив, що саме оснащена армія - зможе бути гарантом подальшої безпеки нашої держави. А удосконалення військової майстерності пришвидшить євроатлантичну інтеграцію. Нагадаю, українсько-американські командно-штабні навчання проводяться з 1995 року, в них задіяні більше чотири тисяч українських та американських військових.
Володимир Зеленський, президент України:
Щороку під час зустрічі з міжнародними лідерами, я наголошую - війна на сході - це загроза не тільки для України, це загроза для безпеки і стабільності усіх країн Європи та світу. Саме тому ми об'єдналися для подолання та пошуку механізмів адекватної реакції на них. На початку тижня мною затверджено стратегію національної безпеки України, згідно якої членство в НАТО є стратегічним курсом держави Україна.
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