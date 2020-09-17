Досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх територій - пріоритет для України. З таким гаслом глава держави Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців на відкритті Rapid Trident - 2020.

Президент наголосив, що саме оснащена армія - зможе бути гарантом подальшої безпеки нашої держави. А удосконалення військової майстерності пришвидшить євроатлантичну інтеграцію. Нагадаю, українсько-американські командно-штабні навчання проводяться з 1995 року, в них задіяні більше чотири тисяч українських та американських військових.

Володимир Зеленський, президент України: