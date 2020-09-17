Зенітники Нацгвардії змагаються на всеукраїнському конкурсі [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині триває фінальний етап Всеукраїнських змагань зенітних розрахунків військових частин Нацгвардії. На полігон до військового містечка Черкаське з'їхалися учасники із шести міст. Змагаються за звання найкращого в стрільбі, швидкості та витривалості.
На військовому полігоні вишикувані в ряд зенітні комплекси. Військові мають на швидкість приготувати зброю до бою, перезарядити її та виконати команду "відбій". Першими виступають нацгвардійці з Вінниці. Кажуть, до змагання готувалися цілий рік.
Дмитро Ткаченко, стрілець-зенітник з Вінниці:
30 секунд буває 40. По разному. Як воно зараз піде. Все буде нормально.
Наступними свій хист демонструють військові з Ірпеня, що на Київщині. Дещо затрималися під час виконання команди "відбій".
Доки одні виконують нормативи, інші вчаться на помилках колег.
Ілля Іванов, старший солдат військової частини 3018 з Гостомеля:
Мы подготовили свою установку для того чтобы меньше было выкручивать подомкраты, то есть сократили время выполнения норматива. Так как соседняя ЗУ была, они разложилди ее и все. Не крутили домкраты.
Команда з Харкова - трикратні переможці у Всеукраїнських змаганнях серед зенітників. Непогані результати показали на заряджанні набійної стрічки.
Після вправності зі зброєю, нацгвардійці демонструють пильність. На відстані 10 метрів мають лише за 5 секунд розпізнати ворожий літак.
Позаду в учасників змагань - два випробування. Утім, військові визнають: попереду найтяжче - спортивний біатлон.
Сергій Тищенко, суддя змагань:
Норматив номер 1 - це виконання команди відбій і зачиплення зенітної установки до автомобілю. Потім спортивна вправа - стрільба по фігурі.
Солдати мають якнайшвидше перенести до автівки зенітний комплекс і вісім ящиків з набоями. Кожен понад 30 кілограмів завважки. І це лише пів естафети. Без перепочинку нацгвардійці щосили поспішають на стрільби.
Судді кажуть: говорити про фаворитів чи переможців ще зарано. Показові змагання попереду.
Андрій Воєвода, начальник протиповітряної оборони ГУ Національної гвардії України:
Головний етап, ето етап бойових стрільб. Тут ми будемо рахувати, які цілі будуть поражатися, будемо рахувати кожен постріл, кожен відмітку в мішені. За це будуть нараховуватися бали.
Свою влучність зенітники демонструватимуть уже сьогодні. Яка команда стане найкращою - поки що залишається інтригою.
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