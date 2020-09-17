Яка команда стане найкращою - поки що залишається інтригою

На Дніпропетровщині триває фінальний етап Всеукраїнських змагань зенітних розрахунків військових частин Нацгвардії. На полігон до військового містечка Черкаське з'їхалися учасники із шести міст. Змагаються за звання найкращого в стрільбі, швидкості та витривалості.

На військовому полігоні вишикувані в ряд зенітні комплекси. Військові мають на швидкість приготувати зброю до бою, перезарядити її та виконати команду "відбій". Першими виступають нацгвардійці з Вінниці. Кажуть, до змагання готувалися цілий рік.

Дмитро Ткаченко, стрілець-зенітник з Вінниці:

30 секунд буває 40. По разному. Як воно зараз піде. Все буде нормально.

Наступними свій хист демонструють військові з Ірпеня, що на Київщині. Дещо затрималися під час виконання команди "відбій".

Доки одні виконують нормативи, інші вчаться на помилках колег.

Ілля Іванов, старший солдат військової частини 3018 з Гостомеля:

Мы подготовили свою установку для того чтобы меньше было выкручивать подомкраты, то есть сократили время выполнения норматива. Так как соседняя ЗУ была, они разложилди ее и все. Не крутили домкраты.

Команда з Харкова - трикратні переможці у Всеукраїнських змаганнях серед зенітників. Непогані результати показали на заряджанні набійної стрічки.

Після вправності зі зброєю, нацгвардійці демонструють пильність. На відстані 10 метрів мають лише за 5 секунд розпізнати ворожий літак.

Позаду в учасників змагань - два випробування. Утім, військові визнають: попереду найтяжче - спортивний біатлон.

Сергій Тищенко, суддя змагань:

Норматив номер 1 - це виконання команди відбій і зачиплення зенітної установки до автомобілю. Потім спортивна вправа - стрільба по фігурі.

Солдати мають якнайшвидше перенести до автівки зенітний комплекс і вісім ящиків з набоями. Кожен понад 30 кілограмів завважки. І це лише пів естафети. Без перепочинку нацгвардійці щосили поспішають на стрільби.

Судді кажуть: говорити про фаворитів чи переможців ще зарано. Показові змагання попереду.

Андрій Воєвода, начальник протиповітряної оборони ГУ Національної гвардії України:

Головний етап, ето етап бойових стрільб. Тут ми будемо рахувати, які цілі будуть поражатися, будемо рахувати кожен постріл, кожен відмітку в мішені. За це будуть нараховуватися бали.

Свою влучність зенітники демонструватимуть уже сьогодні. Яка команда стане найкращою - поки що залишається інтригою.