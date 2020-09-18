Ізраїль від сьогодні повертається до загальнонаціонального суворого карантину. Упродовж наступних трьох тижнів країна житиме в режимі весняного локдауну. Ще напередодні закрили всі школи та садочки.

Від сьогодні не працюватимуть супермаркети та торгові центри - за винятком продуктових крамниць та аптек. Жителям заборонено відходити від дому далі ніж на пів кілометра, крім поїздок на роботу.

Тож свято Нового року Рош га-Шана, яке припадає на сьогодні, ізраїльтяни святкуватимуть у незвично вузькому родинному колі.