Ізраїль вводить загальнонаціональний карантин [ Редактировать ]
Ізраїль від сьогодні повертається до загальнонаціонального суворого карантину. Упродовж наступних трьох тижнів країна житиме в режимі весняного локдауну. Ще напередодні закрили всі школи та садочки.
Від сьогодні не працюватимуть супермаркети та торгові центри - за винятком продуктових крамниць та аптек. Жителям заборонено відходити від дому далі ніж на пів кілометра, крім поїздок на роботу.
Тож свято Нового року Рош га-Шана, яке припадає на сьогодні, ізраїльтяни святкуватимуть у незвично вузькому родинному колі.
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