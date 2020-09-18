В Україні стартували військові навчання Rapid Trident [ Редактировать ]
В Україні стартували міжнародні військові навчання Rapid Trident за участи союзників НАТО. Крім Збройних сил України та США, до вишколу залучили військовослужбовців із Польщі, Литви, Канади, Німеччини, Румунії, Великої Британії та Данії. Загалом майже чотири тисячі учасників.
Це наймасштабніші спільні сухопутні міжнародні навчання на території України.
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