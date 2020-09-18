Володимир Зеленський назвав гаранта безпеки України

Досягнення миру на Донбасі, повернення всіх українських громадян та всіх територій - пріоритет для України. З таким гаслом глава держави Володимир Зеленський звернувся до військовослужбовців на відкритті Rapid Trident - 2020